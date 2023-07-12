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НовостиПроисшествия12 июля 2023 8:48

В Новокузнецке годовалая девочка выпала из окна второго этажа

Это уже не первый случай за последнее время
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новокузнецке годовалая девочка попала в реанимацию после падения из окна второго этажа. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

ЧП произошло накануне около 19:00 в многоэтажке на улице Ермака. Мама малышки отвлеклась на домашние дела и не заметила, как ее дочь подставила стул, взобралась на подоконник и, облокотившись на москитную сетку, выпала из окна. Девочку доставили в больницу с серьезными травмами.

Сейчас инспекторы ПНД проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что это не первый подобный случай за последнее время. Один ребенок скончался после падения из окна.