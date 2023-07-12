В Новокузнецке годовалая девочка выпала из окна второго этажа

Фото: архив "КП" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новокузнецке годовалая девочка попала в реанимацию после падения из окна второго этажа. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

ЧП произошло накануне около 19:00 в многоэтажке на улице Ермака. Мама малышки отвлеклась на домашние дела и не заметила, как ее дочь подставила стул, взобралась на подоконник и, облокотившись на москитную сетку, выпала из окна. Девочку доставили в больницу с серьезными травмами.

Сейчас инспекторы ПНД проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что это не первый подобный случай за последнее время. Один ребенок скончался после падения из окна.