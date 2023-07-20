В Кемерове временно закрыли роддом

Фото: Олеся ЕРОШЕНКО

В Кемерове роддом Кузбасской областной детской клинической больницы имени Атаманова закрыли на санобработку. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.

В объявлении сказано, что роддом не будет работать с 20 июля по 6 августа включительно.

– Мы всегда заботимся о безопасности и стерильности. Поэтому родильный дом будет закрыт на санобработку, – сообщили в соцсетях больницы, пригласив будущих мам на прием с 7-го августа.

Напомним, что в Кемерове осталось всего два роддома и на время закрытия роддома областной детской клинической больницы имени Атаманова в будут работать только перинатальный центр Кузбасской областной клинической больницы имени Беляева.

В феврале этого года был закрыт роддом № 1 Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского. Медучреждение приостанавливало работу в связи с плановой санитарной уборкой, после чего так и не открыло свои двери.