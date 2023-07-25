Парашютная программа, концерты и фуд-корт: в Кемерове пройдет мультиформатный фестиваль «НЕБОФЕСТ»

Фото: оргкомитет фестиваля.

20 августа в Кемерове в четвертый раз пройдет мультиформатный фестиваль «НЕБОФЕСТ».

В этом году фестиваль проводится в трех городах. Открыл фестивальную эстафету Калининград – там мероприятие прошло в середине июля. 20 августа «НЕБОФЕСТ» состоится в Кемерове, а завершится в Москве 10 сентября.

В Кемерове мероприятие пройдет на аэродроме «Кемерово-Северный» на улице Мартемьянова, 85. Гостей фестиваля ждет обширная парашютная программа, фуд-корт с разнообразной едой, необычный творческий арт-квартал с мастер-классами, яркие фотозоны и лекторий. По традиции на «НЕБОФЕСТ» выступят известные российские музыканты, однако пока имена хедлайнеров не называются. Напомним, что в прошлом году это были группа «МультFильмы», «Глеб Самойлов & THE MATRIXX» и Найк Борзов.

Вход на фестиваль бесплатный.