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НовостиОбщество25 июля 2023 3:43

Парашютная программа, концерты и фуд-корт: в Кемерове пройдет мультиформатный фестиваль «НЕБОФЕСТ»

Он состоится в нашем городе уже в четвертый раз
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: оргкомитет фестиваля.

Фото: оргкомитет фестиваля.

20 августа в Кемерове в четвертый раз пройдет мультиформатный фестиваль «НЕБОФЕСТ».

В этом году фестиваль проводится в трех городах. Открыл фестивальную эстафету Калининград – там мероприятие прошло в середине июля. 20 августа «НЕБОФЕСТ» состоится в Кемерове, а завершится в Москве 10 сентября.

В Кемерове мероприятие пройдет на аэродроме «Кемерово-Северный» на улице Мартемьянова, 85. Гостей фестиваля ждет обширная парашютная программа, фуд-корт с разнообразной едой, необычный творческий арт-квартал с мастер-классами, яркие фотозоны и лекторий. По традиции на «НЕБОФЕСТ» выступят известные российские музыканты, однако пока имена хедлайнеров не называются. Напомним, что в прошлом году это были группа «МультFильмы», «Глеб Самойлов & THE MATRIXX» и Найк Борзов.

Вход на фестиваль бесплатный.