Избирком Кузбасса зарегистрировал Сергея Цивилева в качестве кандидата в губернаторы

Фото: телеграм-канал Цивилев. Кузбасс

Сегодня, 27 июля, избирательная комиссия зарегистрировала Сергея Цивилева в качестве кандидата в губернаторы Кузбасса. Об этом сообщил телеграм-канал главы региона «Цивилев. Кузбасс».

Председатель регионального Избиркома Светлана Демидова вручила губернатору удостоверение зарегистрированного кандидата на должность главы региона.

Напомним, что в сентябре в Кузбассе состоятся выборы губернатора, депутатов Законодательного Собрания, в ряде муниципальных образований – еще и выборы в органы местного самоуправления.

Ранее глава Кузбасса Сергей Цивилев заявил о готовности пройти на второй срок.