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НовостиОбщество27 июля 2023 5:05

В Кемерове ограничат движение автомобилей из-за мероприятий, посвященных Дню Крещения Руси

Праздник пройдет на набережной Томи на Притомском проспекте
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: администрация г. Кемерово.

Фото: администрация г. Кемерово.

В Кемерове в связи с празднованием Дня Крещения Руси и 30-летия Кемеровской епархии временно изменится организация дорожного движения. Об этом предупредили в городской администрации.

Праздничные мероприятия пройдут 29 июля на новой набережной у Московской площади. Ограничения для транспорта будут введены накануне.

Так, с 20.00 пятницы, 28 июля, до 21.00 субботы, 29 июля, будет запрещена парковка на дороге вдоль пешеходного бульвара от дублера проспекта Притомского до набережной по обеим сторонам, а также по дороге вдоль новой набережной реки Томь.

А 29 июля с 06.00 до 21.00 автомобили не смогут проехать по дороге вдоль новой набережной реки Томь.