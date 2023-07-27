В Кемерове ограничат движение автомобилей из-за мероприятий, посвященных Дню Крещения Руси

Фото: администрация г. Кемерово.

В Кемерове в связи с празднованием Дня Крещения Руси и 30-летия Кемеровской епархии временно изменится организация дорожного движения. Об этом предупредили в городской администрации.

Праздничные мероприятия пройдут 29 июля на новой набережной у Московской площади. Ограничения для транспорта будут введены накануне.

Так, с 20.00 пятницы, 28 июля, до 21.00 субботы, 29 июля, будет запрещена парковка на дороге вдоль пешеходного бульвара от дублера проспекта Притомского до набережной по обеим сторонам, а также по дороге вдоль новой набережной реки Томь.

А 29 июля с 06.00 до 21.00 автомобили не смогут проехать по дороге вдоль новой набережной реки Томь.