Глава Кемерова рассказал о строительстве школы в бывшем поселке шахты «Северная»

Фото: телеграм-канал Дмитрия Анисимова.

В бывшем поселке шахты «Северная» продолжается строительство новой школы, рассчитанной на 825 мест. Сейчас строители возводят каркас основного блока, сообщил мэр города Дмитрий Анисимов в своем телеграм-канале.

Строительство новой школы началось прошлым летом. Проектом предусмотрено возведение двух корпусов: четырехэтажного здания основной школы со спортзалом и столовой на 525 учащихся и двухэтажного здания начальной школы на 300 человек.

Сейчас рабочие возводят каркас основного блока. Параллельно ведется разработка котлована под фундамент второго здания. Корпуса будут соединены между собой теплым переходом. По поручению главы города уже на сегодняшнем этапе будут проработаны пешеходные и транспортные пути к школе.

- В этом микрорайоне Рудничного района в предыдущие пять лет введено 15 многоэтажных домов. Сейчас там проживают около полутора тысяч ребятишек школьного возраста. Половина из них сейчас ездят на учебу в другие части города, - отметил Дмитрий Анисимов.

Напомним, что новой школе будет присвоено имя Героя Кузбасса Михаила Найдова.