Избирком Кузбасса зарегистрировал еще трех кандидатов в губернаторы

Фото: Избирательная комиссия Кузбасса.

Избирательная комиссия Кузбасса зарегистрировала трех кандидатов на должность главы региона. Об этом сообщила пресс-служба Избиркома.

Так, удостоверения зарегистрированных кандидатов были вручены Екатерине Грунтовой, выдвинувшейся от партии КПРФ, Юрию Скворцову (Справедливая Россия — Патриоты — За правду) и Станиславу Карпову (ЛДПР). Документы им вручила председатель регионального Избиркома Светлана Демидова.

Фото: Избирательная комиссия Кузбасса.

Фото: Избирательная комиссия Кузбасса.

Напомним, что ранее избирательная комиссия зарегистрировала Сергея Цивилева в качестве кандидата в губернаторы Кузбасса.