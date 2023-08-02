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НовостиПолитика2 августа 2023 1:07

Избирком Кузбасса зарегистрировал еще трех кандидатов в губернаторы

Выборы пройдут в сентябре 2023 года
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: Избирательная комиссия Кузбасса.

Фото: Избирательная комиссия Кузбасса.

Избирательная комиссия Кузбасса зарегистрировала трех кандидатов на должность главы региона. Об этом сообщила пресс-служба Избиркома.

Так, удостоверения зарегистрированных кандидатов были вручены Екатерине Грунтовой, выдвинувшейся от партии КПРФ, Юрию Скворцову (Справедливая Россия — Патриоты — За правду) и Станиславу Карпову (ЛДПР). Документы им вручила председатель регионального Избиркома Светлана Демидова.

Фото: Избирательная комиссия Кузбасса.

Фото: Избирательная комиссия Кузбасса.

Фото: Избирательная комиссия Кузбасса.

Фото: Избирательная комиссия Кузбасса.

Напомним, что ранее избирательная комиссия зарегистрировала Сергея Цивилева в качестве кандидата в губернаторы Кузбасса.