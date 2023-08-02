Избирком Кузбасса зарегистрировал еще трех кандидатов в губернаторы

Фото: Избирательная комиссия Кузбасса.
Избирательная комиссия Кузбасса зарегистрировала трех кандидатов на должность главы региона. Об этом сообщила пресс-служба Избиркома.
Так, удостоверения зарегистрированных кандидатов были вручены Екатерине Грунтовой, выдвинувшейся от партии КПРФ, Юрию Скворцову (Справедливая Россия — Патриоты — За правду) и Станиславу Карпову (ЛДПР). Документы им вручила председатель регионального Избиркома Светлана Демидова.
Фото: Избирательная комиссия Кузбасса.
Фото: Избирательная комиссия Кузбасса.
Напомним, что ранее избирательная комиссия зарегистрировала Сергея Цивилева в качестве кандидата в губернаторы Кузбасса.