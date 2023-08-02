Выпускница медицинского университета смогла устроиться на работу после обращения к губернатору Кузбасса

Фото: телеграм-канал Беглов_Zdrav.

В Кемерове выпускница медицинского университета с красным дипломом, которую не брали на работу из-за особенностей здоровья, смогла трудоустроиться после обращения на прямую линию губернатора Сергея Цивилева.

Напомним, что Ирина Горелова во время прямой линии 26 июля сообщила, что планировала работать врачом-терапевтом в поликлинике №5, однако ей отказали в трудоустройстве из-за того, что она имеет инвалидность третьей группы. Власти пообещали помочь выпускнице, и сегодня министр здравоохранения Дмитрий Беглов сообщил, что девушка была принята на работу врачом-терапевтом в поликлинику №3.

- Всех пациентов я рада видеть, они доброжелательно ко мне настроены. Стараюсь помочь и быть полезной, как можно лучше понять их, — рассказала Ирина Горелова в первый рабочий день.