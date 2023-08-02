В Кемерове пройдет эстафета Вечного огня

Вечный огонь к Мемориалу Воину-Освободителю в Кемерове и в Новокузнецк будет передан эстафетой от Весенней улицы. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

3 августа в Кемерове у Мемориала Воину-Освободителю и в Новокузнецке у памятника Героям спецоперации зажгут Вечные огни. Доставлен огонь будет эстафетой от Аллеи Героев на улице Весенней областной столицы.

Участие в эстафете примут 25 лучших юнармейцев города. Они будут нести зажженный огонь почти на протяжении 8 километров.

В маршрутном плане – четыре памятных места Кемерова. Начало эстафеты в 11:00 у памятника воинам-кузбассовцам, павшим за Родину в годы Великой Отечественной войны на Весенней. Оттуда Вечный огонь доставят в Парк Победы им. Г.К. Жукова к стеле «Кемерово –город трудовой доблести» и памятник труженикам тыла. Далее эстафету примут у мемориала Воинам-кузбассовцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах на Пионерском бульваре. И последней точкой в маршрутном листе станет Мемориал Воину-Освободителю у Президентского кадетского училища. У памятников будет нести вахту почётный караул, участники эстафеты возложат цветы к памятникам.

Торжественная церемония зажжения Вечного огня у Мемориала Воину-Освободителю состоится в 12:30. В мероприятии будут участвовать ученики и духовой оркестр Президентского кадетского училища. Среди почетных гостей – ветераны, участники специальной военной операции и члены их семей, представители общественных и патриотических организаций.

Частица Вечного огня от Мемориала Воину-Освободителю будет доставлена в Новокузнецк к памятнику Героям спецоперации, где в 17:00 состоится церемония зажжения.

Вечером этого же дня, в 22:00, в Кемерове у Мемориала Воину-Освободителю состоится акция «Свеча поколений».