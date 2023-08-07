В Кемерове роддом возобновил работу

Фото: соцсети.

В Кемерове возобновил работу родильный дом Кузбасской областной детской клинической больницы им. Атаманова. Об этом сообщается на официальной странице медучреждения в соцсетях.

- Мы открылись! Родильный дом возобновил свою работу! С нетерпением ждем будущих родителей всего Кузбасса, - сказано в публикации.

Напомним, этот роддом был закрыт 20 июля в связи с ежегодной санобработкой.

Напомним, что в феврале этого года был закрыт роддом №1 Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского. Медучреждение приостанавливало работу в связи с санитарной уборкой, после чего так и не открыло свои двери.