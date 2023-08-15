В Кузбассе осудили поджигателя троллейбуса.

Новокузнечанина осудили за поджег троллейбуса Фото: Андрей АБРАМОВ

https://www.kem.kp.ru/online/news/5355482/Центральный районный суд Новокузнецка вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении 58-летнего местного жителя. Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные повреждение или уничтожение имущества».

- Троллейбус новокузнечанин поджег в начале прошедшей весны, будучи совсем нетрезвым. Находясь в салоне общественного транспорта, он отказался покидать троллейбус на конечной остановке. Кроме того, по отношению к водителю и кондуктору вел себя вызывающе. Они испугались хулигана и выбежали на улицу, а тот достал бутылку спиртного, разлил ее и поджог. Ущерб составил 500 тысяч рублей, - пояснили «Комсомолке» в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Новокузнечанин полностью признал свою вину и раскаялся.

- Мужчину приговорили к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком на год. Также новокузнечанину предстоит возместить причиненный материальный ущерб, - уточнили в кузбасском силовом ведомстве.