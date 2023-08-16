В Кузбассе открыт первый лагерь для специалистов, работающих с молодежью. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

В лагере «Звездный» Кемеровского округа началась смена первого профессионального лагеря «Молодежная команда Кузбасса». Участниками стали 60 молодых педагогов из разных городов региона и Горловки Донецкой Народной Республики.

На протяжении шести дней специалисты по работе с молодежью будут изучать новые направления и возможности профессии, искать решения существующих проблем и вопросов в своих учреждениях, обсудят планы дальнейшего сотрудничества.

В программе лагеря запланированы мастер-классы от экспертов Российского союза молодежи по организации различных мероприятий, интересных для детей и молодежи.

Участники смены смогут попробовать воплотить в жизнь свои идеи и предлагаемые активности в «Республике беспокойных сердец».