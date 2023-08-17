Стали известны результаты соревнований «Кубок Защитников Отечества». Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

В Белове сегодня завершились первые соревнования ветеранов СВО «Кубок Защитников Отечества». В состязаниях, организованных Госфондом «Защитники Отечества», Паралимпийским комитетом России и минспорта Кузбасса, приняли участие больше 100 спортсменов из 11 регионов страны.

Лучшими командами с одинаковым количеством медалей стали представители Омской и Новосибирской области — по 12 у каждого региона. Наибольшим количеством золотых медалей среди всех команд может похвастаться Омская сборная. В общем зачете у Кузбасса девять медалей разного достоинства.

Так лучшим в армрестлинге стоя в классах «левая рука» и «правая рука» стал кузбассовец Владимир Коновалов. Серебро в двух классах у Герман Мисриханов. А бронза была разделена между Антоном Жеребцов в классе «левая рука» и Дмитрием Козаком в классе «правая рука». Почти весь призовой пьедестал, кроме первого места, заняли новосибирские спортсмены.

В армреслинге сидя в двух классах золото снова у одного спортмена – Владислава Шинкаря из Омской области, Кузбассовец Алексей Ваганов стал серебряным призером в классе «левая рука» и бронзовым в классе «правая рука». Александр Бовыкин из Омска завоевал бронзу в классе «левая рука» и серебро в классе «правая рука». Также он стал лучшим в пулевой стрельбе из лазерной винтовки SH1. Серебро в этой дисциплине у Станислава Семенова из Алтайского края, бронза у Дмитрия Козака.

В стрельбе из лазерной винтовки SH2 призовые места распределились следующим образом: первое место – Александр Козий из Омской области, второе место занял Руслан Мамедов из Томской области, и третье — Допчун-оол Эртине из Тывы.

В последней, третьей индивидуальной дисциплине по пулевой стрельбе – из лазерного пистолета – чемпионом стал Вадим Чумляков из Омской области, серебряным призером — Андрей Парилов из Хакасии, а бронзу завоевал Эдуард Шайманов из Новосибирской области.

В командных соревнованиях по пулевой стрельбе из лазерной винтовки и лазерного пистолета лучшими стала омская команда, дуэт спортсменов из Алтайского края занял второе место, третье – у команды Республики Тыва.

Следующий вид спорта – пауэрлифтинг. В весовой категории до 80 килограмм победу одержал новосибирский ветеран Эдуард Шайманов. Вторым стал Роман Пятчин из Алтайского края, третьим — кузбассовец Александр Шатров. В весовой категории следующей весовой категории, свыше 80 килограмм, золото у Владимир Коновалов из Кузбасса, серебрянная медаль у Андрея Парилова из Республики Хакасия, бронзовый призер — Михаил Кызаев из Алтая.

В стрельбе из лука сидя победил Давыд Тобоков из Алтая, второе место занял Максим Лабутин из Новосибирской области, третье — омич Владислав Шинкарь.

В стрельбе из лука стоя чемпионом стал Торуш Ай-Хаан Мерген-оглу из Тывы, следующими на пьедестале стоят кузбассовец Алексей Савин и Вадим Дупиенко из Омской области.

В стрельбе из лука в открытом классе золото завоевал наш Виталий Лыков. За кузбасским спортсменом занимают места Эдуард Шайманов и Роман Фролов из Новосибирской области.

В дистиплине «Настольный теннис стоя» шестого-десятого класса победил Боуржан Камитов из Республики Алтай, вторым стал кузбассовец Артур Пфлигер, третьим — Владислав Шинкарь. В открытом классе чемпионом стал Куандык Аманжолов из Новосибирска, серебряный призер – Игорь Кауц из Красноярского края, бронза у Руслан Исломов.

Победители и призеры награждены медалями Паралимпийского комитета России.