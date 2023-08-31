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НовостиОбщество31 августа 2023 4:42

В Кузбассе учащиеся получат скидку 50% на проезд в пригородных поездах

Льгота для школьников и студентов начнет действовать с 1 сентября
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Екатерина РОМАНОВА

С 1 сентября школьники и студенты Кузбасса смогут купить билеты со скидкой 50% на пригородные поезда. Об этом сообщили в пресс-службе Задано-Сибирской железной дороги.

Льгота будет действовать с 1 сентября этого по 31 мая следующего года.

Учащиеся смогут воспользоваться скидкой как при покупке билетов в одном направлении, так и в направлении «туда и обратно» и при оформлении абонементных билетов. В кассу необходимо будет предъявить документы, подтверждающие льготный статус: школьникам – справку учащегося с печатью, студентам – студенческий билет или билет учащегося очной формы обучения с отметкой о продлении на учебный год.

Напомним, что дети участников СВО имеют право на бесплатный проезд в пригородных поездах. Им дополнительно к студенческому билету или справке учащегося нужно будет предъявить вкладыш красного цвета.