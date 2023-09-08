В Кузбассе стартовал первый день трехдневного голосования

Фото: архив "КП" Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сегодня, 8 сентября, в Кузбассе стартовали выборы.

Избирательные участки отрылись в 8.00. Всего на территории региона работают 1604 избирательных участка и около 17 тысяч членов участковых избирательных комиссий.

По словам председателя региональной избирательной комиссии Светланы Демидовой, на участках предусмотрено все для комфорта и безопасности избирателей.

- Будут работать волонтеры для помощи пожилым людям и людям с ограниченными возможностями здоровья. Для тех, кто не сможет посетить избирательный участок, предусмотрена возможность голосования на дому, — сказала она.

Напомним, что 8, 9 и 10 сентября в регионе выбирают губернатора, депутатов Законодательного Собрания, а в 11 территориях также проходят избирательные кампании по выборам в органы местного самоуправления. На должность губернатора зарегистрировано четыре кандидата. В парламент баллотируются 433 кандидата от пяти политических партий, в органы местного самоуправления — 708 кандидатов, из них 666 представителей партий и 42 самовыдвиженца.

За легитимностью голосования будут следить 4 700 наблюдателей.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, что системы «Стоп - дубль» не дадут мобильным избирателям проголосовать дважды.