В Кемерове с городских дорог убрали последнюю маршрутку

Фото: архив "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кемерове с завтрашнего вместо маршруток № 26 дня на линию выйдут автобусы №226. Об этом предупредили в городской администрации.

По маршруту будут курсировать шесть современных автобусов большой вместимости. В них будут действовать все льготы. При этом путь следования автобуса №226 останется без изменений.

Фото: админстрация г. Кемерово.

Напомним, что модернизация транспорта стартовала в Кемерове в декабре 2021 года. В ходе нее с дорог убрали «ПАЗики» и заменили их вместительными автобусами. Стоимость проезда во всем общественном транспорте стала одинаковой. Изначально, все изменения планировалось ввести поэтапно до 1 апреля 2022 года, однако в итоге последнюю маршрутку уберут с улица завтра,12 сентября 2023 года.