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НовостиОбщество11 сентября 2023 12:50

Кузбасс и Якутия будут дружить регионами

Соглашение об этом сегодня подписано на Восточном экономическом форуме, проходящем во Владивостоке.
Источник:kp.ru
Фото: телеграм-канал Сергея ЦИВИЛЕВА

Фото: телеграм-канал Сергея ЦИВИЛЕВА

Как рассказал в своем телеграм-канале губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, стороны расширят двусторонние связи в таких сферах, как транспорт, туризм, агропромышленный комплекс, архитектура и строительство, благоустройство городов, патриотическое воспитание и других.

От Якутии соглашение подписал глава республики Айсен Николаев.

«У нас давние экономические и культурные связи, которые мы будем активно поддерживать, развивать. Заключенное сегодня соглашение направлено на взаимодействие в важнейших для наших регионов вопросах - развитии промышленности, диверсификации экономики, туризме, инвестиционной активности», - отметил Сергей Цивилев.