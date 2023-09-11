Кузбасс и Якутия будут дружить регионами

Фото: телеграм-канал Сергея ЦИВИЛЕВА

Как рассказал в своем телеграм-канале губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, стороны расширят двусторонние связи в таких сферах, как транспорт, туризм, агропромышленный комплекс, архитектура и строительство, благоустройство городов, патриотическое воспитание и других.

От Якутии соглашение подписал глава республики Айсен Николаев.

«У нас давние экономические и культурные связи, которые мы будем активно поддерживать, развивать. Заключенное сегодня соглашение направлено на взаимодействие в важнейших для наших регионов вопросах - развитии промышленности, диверсификации экономики, туризме, инвестиционной активности», - отметил Сергей Цивилев.