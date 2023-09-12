Избирком Кузбасса: явка на выборах составила 81,01%

По итогам заседания Избирательной комиссии Кузбасса выборы признаны состоявшимися и действительными. Фото: пресс-служба АПК.

Выборы в Кузбассе признаны состоявшимися и действительными. Об этом сообщили в региональной Избирательной комиссии.

Напомним, что голосование в регионе проходило три дня 8, 9 и 10 сентября. Кузбассовцы выбирали губернатора и депутатов областного парламента.

По данным избиркома, явка на выборы составила 81,01%. Более 85% избирателей, принявших участие в голосовании, поддержали действующего главу региона Сергея Цивилева.

Кроме того, были избраны 46 депутатов в Законодательное собрание региона. Из них 23 - по единому избирательному округу, 23 – по одномандатным избирательным округам.