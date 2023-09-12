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НовостиОбщество12 сентября 2023 11:48

Губернатор Кузбасса пригласил бизнесменов из Индии посетить курорт Шерегеш

Это должно послужить укреплению взаимовыгодных энергетических и торговых связей.
Источник:kp.ru
Фото: телеграм-канал Сергея ЦИВИЛЕВА

Фото: телеграм-канал Сергея ЦИВИЛЕВА

Встреча делегации Кузбасса с представителями некоммерческого партнерства «Индийский Бизнес Альянс» состоялась в рамках престижного экономического форума, проходящего в эти дни во Владивостоке.

Как отметил Сергей Цивилев в своем телеграм-канале, зарубежные партнеры выразили большую заинтересованность в поставках кузбасского угля. Также их привлекло приглашение губернатора посетить развивающийся горнолыжный курорт Шерегеш.

В свою очередь, индийские бизнесмены выразили готовность сотрудничать с Кузбассом в производстве онкологических и гормональных препаратов, заниматься научными разработками в медицине.