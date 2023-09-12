Губернатор Кузбасса пригласил бизнесменов из Индии посетить курорт Шерегеш

Фото: телеграм-канал Сергея ЦИВИЛЕВА

Встреча делегации Кузбасса с представителями некоммерческого партнерства «Индийский Бизнес Альянс» состоялась в рамках престижного экономического форума, проходящего в эти дни во Владивостоке.

Как отметил Сергей Цивилев в своем телеграм-канале, зарубежные партнеры выразили большую заинтересованность в поставках кузбасского угля. Также их привлекло приглашение губернатора посетить развивающийся горнолыжный курорт Шерегеш.

В свою очередь, индийские бизнесмены выразили готовность сотрудничать с Кузбассом в производстве онкологических и гормональных препаратов, заниматься научными разработками в медицине.