В Кузбассе прошли археологические раскопки на территории старинной крепости

Фото: телеграм-канал Сергея КУЗНЕЦОВА

Масштабные археологические работы в новокузнецком музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» прошли впервые за 15 лет.

Кузнецкая крепость - известный архитектурно-исторический памятник федерального значения, образец военно-инженерного искусства, которым по праву гордятся жители Новокузнецка и всей Кемеровской области. Напомним, в 1798 году по указу Павла I началось строительство единственной в Сибири крепости с бастионами облицованными камнем. Крепость стала одной из последних построенных в России, а на сегодняшний день является единственной за Уралом отреставрированной и превращённой в музейный комплекс в 1991 году.

Как рассказал в своем телеграм-канале глава Новокузнецка Сергей Кузнецов, в ходе раскопок были расчищены фундаменты руинированных зданий цейхгауза и Солдатской казармы на валу. Со стен фундаментов убрана земляная насыпь. Теперь есть возможность дальнейшего археологического исследования фундаментов, а также появилось больше наглядности во время проведения экскурсий по территории музея.

При этом, по информации градоначальника, вывезено порядка сорока самосвалов строительного мусора (более 400 м³ грунта), который оставался с I этапа восстановления Кузнецкой крепости, а это - 1998 год.

Теперь посетители музея видят истинные масштабы музея-заповедника, также открыто больше пространства для прогулок и проведения экскурсий.

По итогам раскопок фонды музея-заповедника пополнят керамика, посуда, фурнитура, скобяные изделия. Из индивидуальных находок ученых порадовала застежка со львом от офицерского плаща.