Губернатор Кузбасса заявил о необходимости ускорить темпы строительства Восточного полигона

Фото: телеграм-канал Сергея ЦИВИЛЕВА

Дефицит пропускной способности Восточного полигона - одна из самых обсуждаемых тем в числе важнейших вопросов стратегического развития транспортной инфраструктуры России.

Проблему, в частности, обсудили в ходе панельной дискуссии «Логистика будущего: инфраструктура как исходная точка евразийской интеграции». Одним из ее активных участников стал губернатор Кузбасса.

- Президентом России поставлена задача строить инфраструктуру опережающими темпами. Промышленности Сибири недостаточно объемов перевозок, которые на сегодняшний день может обеспечить железная дорога. Угольщики региона уже инвестировали в перспективное строительство БАМа боле 2 триллионов рублей. Сейчас для стабильного роста экономики государству, бизнесу и РЖД необходимо сообща работать над ускорением темпов строительства Восточного полигона, - подчеркнул Сергей Цивилев в своем телеграм-канале.

Напомним, что, по оценкам специалистов, сегодня пропускная способность полигона составляет 95 миллионов тонн в год, а в 2025-27 годах она может составлять, с учетом планов развития, уже 187 миллионов тонн в год.

Пока проблема в том, что воспользоваться провозом грузов по более короткому пути стремятся не только угольные компании, но и металлурги, аграрии, поставщики древесины и пр. Желающих стало слишком много.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин в ходе дискуссии отметил, что развитие железных дорог сегодня является одним из главных приоритетов и предложил РЖД выделять столько средств, сколько компания сможет освоить. Также необходимо обратить внимание на развитие подходов к портам, развитию отдельных припортовых станций и железнодорожных узлов, чтобы обеспечить синхронизацию развития дальневосточных регионов и приморских портовых мощностей. Это позволит в короткие сроки нарастить провозную способность на данном направлении на 50 миллионов тонн в год.