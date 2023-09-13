Школьникам Кузбасса предлагают проверить знания во всероссийской он-лайн олимпиаде

Фото: сайт олимпиады

С 19 сентября по 15 октября в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на платформе «Учи.ру» пройдет Всероссийская олимпиада «Безопасные дороги». Ставшее уже ежегодным онлайн-состязание проверяет и повышает дорожную грамотность учеников 1–9-х классов. Организаторами олимпиады выступают Министерство транспорта, Министерство внутренних дел совместно с Министерством просвещения и АНО «Национальные приоритеты».

Повышение безопасности участников дорожного движения - важнейшая составляющая национального проекта. Одна из его целей - к 2030 году добиться снижения смертности на дорогах в 3,5 раза. Особое внимание в данном вопросе уделяется обеспечению детской безопасности. Для достижения поставленной цели по нацпроекту строятся и реконструируются участки дорог, идёт развитие дорожной инфраструктуры, используются лучшие, зарекомендовавшие себя технологии.

- Одно из обязательных условий при реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в муниципалитетах - организация безопасного движения у детских учреждений и по пути следования по школьным маршрутам. Мы устанавливаем дополнительные знаки и светофоры, защитные ограждения, уличное освещение. Важно, чтобы сами дети знали, регулярно повторяли и соблюдали правила безопасного движения, - подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Участие в олимпиаде для учащихся бесплатное. С условиями можно ознакомиться на сайте мероприятия.