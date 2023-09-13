Кемеровчане победили на всероссийских соревнованиях по служебному собаководству

Фото: ФГП ВО ЖДТ России

В Перми прошли всероссийские соревнования подразделений ведомственной охраны железнодорожного транспорта по служебному собаководству.

Чтобы определить лучших из лучших, в столице Прикамья собрались специалисты-кинологи и их четвероногие питомцы из 15 филиалов предприятия со всех железных дорог страны.

Самыми зрелищными и динамичными стали состязания в дисциплине «Защитно-караульная служба». Судьи оценивали навыки служебных собак по охране объекта от постороннего вмешательства, а также задержания, окарауливания и конвоирования «злоумышленника».

По итогам соревнований в личном первенстве лучшими признаны кемеровчанин - инструктор филиала на Западно-Сибирской железной дороге Артем Котельников с бельгийской овчаркой по кличке Светозар.

На второй ступеньке пьедестала - Наталья Левицкая и немецкая овчарка Бас с Московской железной дороги. Бронза - у Валерии Рыбальченко и бельгийской овчарки Бой, представлявших Горьковскую железную дорогу.

В командном зачете первое место также заняли представители филиала на Западно-Сибирской железной дороге, второе - филиала на Московской железной дороге, третье - на Свердловской железной дороге.