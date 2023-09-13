В Кузбассе стартовали первые Всероссийские спортивные игры святого благоверного князя Александра Невского

Фото: РЦСС Кузбасса

Заявки на участие подали около 500 российских спортсменов в возрасте от 12 до 14 лет. Они будут состязаться в баскетболе, самбо, шахматах, мини-футболе, а также выполнят нормативы комплекса ГТО.

Соревнования проходят на спортивных площадках Кемерова. Вход для болельщиков свободный.

Официально открыл игры губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В первый день земляков порадовали спортсмены из сборной Кузбасса - они захватили лидерство в соревнованиях по шахматам. Максим Жданович стал бронзовым призером в соревнованиях по самбо в весовой категории до 58 килограммов. В этом же виде спорта серебро у Арсения Штурмана в весовой категории до 46 килограммов.