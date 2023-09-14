После пожара на Кемеровской ТЭЦ возбудили уголовное дело

Фото: СК РФ по Кемеровской области.

В Кузбассе по факту возгорания на Кемеровской ТЭЦ следователи возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

ЧП случилось вечером 13 сентября. На предприятии загорелась угольная пыль, в результате чего пострадала машинист топливоподачи топливно-транспортного цеха. С сильными ожогами женщина была доставлена в больницу. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 217 УК РФ).

На место происшествия выехали следователи и следователи-криминалисты. Сейчас они устанавливают причины пожара, изучают техническую документацию, допрашивают работников и руководителей предприятия.