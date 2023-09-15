В Кузбассе пройдет всероссийский слет любителей моделизма

Фото: телеграм-канал Сергея КУЗНЕЦОВА

Кажется, что клеить модельки из пластика - это развлечение для детей. Но для взрослых оно может оказаться даже более увлекательным, особенно если вы любите технику и историю. Моделизм позволяет погрузиться в интересную вам эпоху или лучше разобраться в том, как устроены самолеты, корабли или автомобили. А еще это хороший повод собраться вместе и сделать что-то своими руками.

Предварительные заявки на участие в слете подали 140 моделистов из 25 городов России.

Моделисты регулярно собираются в Новокузнецке с 2005 года. За прошедшее время мероприятие стало одним из самых популярных и востребованных среди любителей этого хобби. Комфортные условия, высокий уровень организации, авторитетное жюри, насыщенная, разнообразная культурная программа привлекают как новичков, так и опытных, известных «стендовиков». Поддерживают слет и власти города.

Так, глава Новокузнецка Сергей Кузнецов в своем телеграм-канале пригласил всех желающих в ДК «Строитель», пообещав зрелищную программу.

Модели будут выставлены в номинациях «Авиация», «Бронетехника», «Авто», «Парусный флот» и «Фигуры». Также на площадке ДК 16 сентября с 12 до 15 часов состоится выставка оружия, сборка-разборка автомата, танковый биатлон, а с 12 до 14 часов - выставка эксклюзивных авто. Гвоздем выставки обещает стать вертолет – самый настоящий, а не поделочный.