В Кемерове проверили качество отремонтированных дорог

Фото: администрация г.Кемерово

Работы выполнялись в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

На улицах Правая Гавань, Елыкаевская и Ноябрьская, которые образуют единую магистраль с высоких дорожным трафиком, была уложена смесь асфальтобетона ЩМА-22 с более крупной фракцией щебня. Она обладает высокими показателями прочности, истираемости и износоустойчивости.

Также, как уточнили в администрации областного центра, на обновленных улицах деревни Красной выполнено обустройство заездных карманов, обочин, кюветов, установлены новые остановочные павильоны. По просьбе жителей на некоторых участках продлены пешеходные тротуары и подходы к остановкам.

Независимая лаборатория провела исследование вырубок нового покрытия. Специалисты выдали заключение, что дорожное полотно соответствует нормативным требованиям по толщине слоя, водонасыщению, коэффициенту сцепления и другие.

В течение ближайшей недели подрядчик должен еще обновить разметку, завершить уплотнение обочин.

Гарантия на проведённые работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» составляет пять лет.