В Новокузнецком противотуберкулезном диспансере открыли госпитальную школу

Фото: телеграм-канал Сергея КУЗНЕЦОВА

Школа, как уточнил в своем телеграм-канале глава Новокузнецка Сергей Кузнецов, открыта в рамках образовательного проекта «Госпитальная школа «УчимЗнаем - Кузбасс».

«Как правило, в данном учреждении дети находятся на длительном лечении. Но даже в это время ребенок нуждается как в терапии, так и в возможности получать полноценные знания, развиваться и общаться со своими сверстниками. По словам специалистов, образовательные программы наряду с лечением, способствует скорейшему выздоровлению и социально-психологической реабилитации детей, их семей», - отметил Сергей Кузнецов.

В школе есть библиотеки, планшетные компьютеры, универсальные цифровые лаборатории, конструкторы по робототехнике и 3D-моделированию, медиастудии, игровые столы.

Школа в противотуберкулезном диспансере стала третьей площадкой регионального проекта. До этого подобные образовательные учреждения были открыты в отделениях онкологии в Кемерове и Новокузнецке.