Для селян Кузбасса заработала библиотека «нового поколения»

Фото: пресс-служба АПК

Библиотека, как уточнили в пресс-службе администрации Правительства Кузбасса, была обновлена в рамках нацпроекта «Культура». Для нее закупили компьютеры, оргтехнику, проектор, экран, а также заменили мебель.

Для местных читателей стала приятным известием информация о том, что книжный фонд пополнили две тысячи книг. Среди них - новинки детской литературы, справочники, универсальные энциклопедические издания, художественная литература современных российских авторов для взрослых и молодежи.

На ремонт и оснащение библиотеки направлено около двух миллионов рублей, в том числе миллион был выделен из областного бюджета, а 970 тысяч составили средства муниципалитета.

В Кемеровском округе это уже вторая такая библиотека - ранее современное учреждение открыли в селе Елыкаево. А до конца года по модельному стандарту будут также оснащены Первомайская сельская библиотека Централизованной библиотечной системы Мариинска и Центральная детская библиотека в Мысках.