В Кемерове пройдет финал Кубка России по хоккею с мячом

Фото: Федерация хоккея с мячом России

С 20 по 24 сентября пройдет «финал восьми» Кубка России по хоккею с мячом.

Участники выявят сильнейшего в играх на вылет.

В четвертьфиналах Кубка страны-2023 сыграют:

20 сентября

15.00 «Водник» (Архангельск) - «Енисей» (Красноярск)

19.00 «Кузбасс» - «Ак Барс-Динамо» (Казань)

21 сентября

15.00 «Байкал-Энергия» (Иркутск) - «Волга» (Ульяновск)

19.00 «Динамо» (Москва) - СКА-Нефтяник (Хабаровск)

23 сентября в полуфинальных матчах в 13.00 и 17.00 встретятся победители первой - второй, третьей-четвертой пар.

24 сентября, в воскресенье – финальная игра.

Напомним, что отбор в августе начинали четырнадцать команд, выявивших по четыре финалиста в двух групповых турнирах предварительного этапа.