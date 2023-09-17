В Кемерове пройдет финал Кубка России по хоккею с мячом

Фото: Федерация хоккея с мячом России
С 20 по 24 сентября пройдет «финал восьми» Кубка России по хоккею с мячом.
Участники выявят сильнейшего в играх на вылет.
В четвертьфиналах Кубка страны-2023 сыграют:
20 сентября
15.00 «Водник» (Архангельск) - «Енисей» (Красноярск)
19.00 «Кузбасс» - «Ак Барс-Динамо» (Казань)
21 сентября
15.00 «Байкал-Энергия» (Иркутск) - «Волга» (Ульяновск)
19.00 «Динамо» (Москва) - СКА-Нефтяник (Хабаровск)
23 сентября в полуфинальных матчах в 13.00 и 17.00 встретятся победители первой - второй, третьей-четвертой пар.
24 сентября, в воскресенье – финальная игра.
Напомним, что отбор в августе начинали четырнадцать команд, выявивших по четыре финалиста в двух групповых турнирах предварительного этапа.