В Кемерове открыли движение по улице Тухачевского

Фото: администрация г. Кемерово.

В Кемерове возобновлено движение автомобилей по улице Тухачевского через пересечения с Гагарина и Сибиряков-Гвардейцев. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

На выходных на данном участке вели обустройство дорожного полотна в рамках реконструкции улицы Сибиряков-Гвардейцев. Технологический объезд перекрестка невозможно было организовать из-за плотной застройки. Автомобили и общественный транспорт временно пустили по улице Терешковой.

Сейчас дорогу открыли и автобусы вернулись на свои обычные маршруты.