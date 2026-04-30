В Кемерове прошла первая репетиция торжественного марша в честь Дня Победы. Фото: соцсети Дмитрия Анисимоваю

На площади Советов прошла первая репетиция торжественного марша в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В ней участвовали парадные расчеты. Об этом сообщил глава города Дмитрий Анисимов.

В праздничный день 9 мая торжественный марш откроет легендарный танк Т-34 с копией Знамени Победы. Боевую машину уже сняли с постамента и готовят к этому событию.

Ранее мы писали, что мэрия опубликовала программу празднования Дня Победы в Кемерове, а также в регионе объявлен высокий 4-й класс пожароопасности.

Читайте также: Скорость интернета до 2 Гбит/с и Вай-Фай 7: как провайдеры готовят сеть к будущему.