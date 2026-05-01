Илья Середюк отметил, что Первомай - особый праздник для трудового Кузбасса.

Губернатор Илья Середюк поздравил кузбассовцев с Днем весны и труда и отметил, что Первомай - особый праздник для трудового Кузбасса. По его словам, этот день объединяет поколения и напоминает о силе труда и уважении к человеку дела. Он напомнил, что многие поколения жителей Кузбасса создавали промышленный потенциал региона и превращали его в настоящую опору страны, а их труд помог защитить Родину в тяжелые времена Великой Отечественной войны.

Губернатор подчеркнул, что неслучайно четыре города Кузбасса - Кемерово, Новокузнецк, Прокопьевск и Ленинск-Кузнецкий - по решению президента России Владимира Путина носят высокое звание «Город трудовой доблести». Он выразил низкий поклон ветеранам и добавил, что сегодня Кузбасс продолжает двигаться вперед благодаря людям, работающим на предприятиях, в шахтах, на стройках, в больницах и школах.

Илья Середюк также заявил, что общая цель - сделать Кузбасс еще более сильным, современным и комфортным для жизни, чтобы в городах и поселках региона появлялось больше возможностей для учебы, работы и семейного счастья. В завершение он выразил уверенность, что вместе этого обязательно удастся добиться, и еще раз поздравил жителей с праздником.

