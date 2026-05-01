В Кемерове пройдет традиционная эстафета, посвященная Дню Победы. Фото: администрация города Кемерово.

7 мая в Кемерове состоится 80-я традиционная легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Кузбасс» и городской администрации, посвященная Дню Победы. Об этом сообщает мэрия.

По дублеру Притомского проспекта пробегут около тысячи участников. Они преодолеют дистанцию в 3,3 километра. В эстафете примут участие команды военно-патриотических клубов, школьники, студенты и сотрудники различных учреждений и предприятий. Начало в 10.00.

Эстафета включает 10 этапов, каждый из которых символизирует стратегическую наступательную операцию Советской Армии в годы Великой Отечественной войны.

Заявку на участие можно отправить на электронную почту спортивной школы № 7: dush_n_7@mail.ru. Уточнить информацию можно по телефону: 46-47-07.

