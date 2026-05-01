В Кузбассе поймали 15-летнего подростка за рулем мотоцикла

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

Госавтоинспекторы остановили кроссовый мотоцикл и отстранили от управления 15-летнего водителя в поселке Тяжинском. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

На место вызвали мать подростка. В отношении женщины составили административный протокол за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему такого права.

Инспекторы ПДН также составили в отношении родителей подростка административный материал за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

