Суд в Кузбассе закрыл сауну и отель, где в пожаре погибли подростки.

Суд в Прокопьевске закрыл сауну и отель после гибели пятерых подростков. Об этом сообщает объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

Рудничный районный суд города Прокопьевска Кемеровской области рассмотрел иск прокурора города. Он требовал от индивидуального предпринимателя устранить нарушения пожарной безопасности.

Владелец здания на улице Кубанской, 20А, предоставлял услуги сауны и отеля, не соблюдая правила пожарной безопасности. В этом же помещении ранее произошел пожар, в котором погибли несовершеннолетние.

Суд выяснил, что индивидуальный предприниматель, владея зданием по адресу: г. Прокопьевск, ул. Кубанская, 20А, предоставлял услуги сауны и отеля, не соблюдая требования пожарной безопасности.

Ранее в этом помещении из-за пожара погибли подростки. Выявленные нарушения свидетельствуют о несоблюдении обязательных норм, что угрожает жизни и здоровью людей в здании.

В суде представитель истца поддержал свои требования, а ответчик признал иск полностью. Изучив материалы дела, суд удовлетворил иск. Индивидуальный предприниматель обязан устранить нарушения пожарной безопасности и градостроительного законодательства. Также суд запретил работу сауны и отеля по этому адресу до полного устранения нарушений.

