В Кузбассе задержали разыскиваемого за кражу у знакомой в гостях.

В пгт Тяжинский сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого, который украл мобильный телефон у своей знакомой. Об этом сообщили в Управлении Росгвардии по Кемеровской области.
Утром во время патрулирования они увидели мужчину, подходящего под описание из ориентировки. Им оказался 48-летний житель с судимостью. По предварительным данным, год назад он тайно украл телефон стоимостью около 10 тысяч рублей из квартиры 63-летней женщины и скрылся. Заявительница обратилась в полицию, когда обнаружила пропажу. Вероятно, подозреваемый сдал телефон в ломбард.
Росгвардейцы передали задержанного в руки полиции. Детали происшествия будут выяснены в ходе проверки, после чего примут законное решение.
