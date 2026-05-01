В Кузбассе задержали разыскиваемого за кражу у знакомой в гостях.

В пгт Тяжинский сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого, который украл мобильный телефон у своей знакомой. Об этом сообщили в Управлении Росгвардии по Кемеровской области.

Утром во время патрулирования они увидели мужчину, подходящего под описание из ориентировки. Им оказался 48-летний житель с судимостью. По предварительным данным, год назад он тайно украл телефон стоимостью около 10 тысяч рублей из квартиры 63-летней женщины и скрылся. Заявительница обратилась в полицию, когда обнаружила пропажу. Вероятно, подозреваемый сдал телефон в ломбард.

Росгвардейцы передали задержанного в руки полиции. Детали происшествия будут выяснены в ходе проверки, после чего примут законное решение.

