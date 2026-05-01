В Кемерове поймали мужчину, который угрожал работнице сауны.

В Кемерове сотрудники Росгвардии задержали мужчину, устроившего конфликт в сауне и представлявшего угрозу для ее работницы. Об этом сообщили в Управлении Росгвардии по Кемеровской области.

Вечером росгвардейцы прибыли по сигналу тревоги в сауну на улице Красной. На месте они задержали агрессивного посетителя, 36-летнего жителя с признаками алкогольного опьянения.

По предварительным данным, мужчина пришел в заведение, где была его бывшая супруга, чтобы выяснить отношения. Несмотря на замечания, он продолжал провоцировать конфликт, нарушая общественный порядок. Работники сауны нажали кнопку экстренного вызова Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства задержанного передали полиции.

Ранее мы писали, что в Кемерове пройдет традиционная эстафета, посвященная Дню Победы, а также в Кузбассе впервые отметили День коренных малочисленных народов.

