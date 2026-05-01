В Новокузнецке водитель автобуса нашла потерявшуюся 4-летнюю девочку.

В Новокузнецке едва не случилась трагедия: на обочине дороги, в опасной близости от проезжей части, оказалась четырехлетняя девочка. Благодаря бдительности водителя автобуса и оперативным действиям сотрудников Госавтоинспекции ребенок благополучно вернулся к отцу. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Водитель рейсового автобуса Людмила Стрела заметила маленькую девочку, стоявшую у дороги. Малышка была одна - из-за близости к проезжей части ее могли не заметить водители и случайно задеть.

Не теряя времени, Людмила остановила автобус и предложила ребенку прокатиться с ней, чтобы обезопасить ее. Одновременно женщина сообщила о случившемся в единую дежурно диспетчерскую службу.

На вызов оперативно прибыл экипаж Госавтоинспекции - старший лейтенант полиции Юрий Безгубов и старший сержант полиции Андрей Кравченко. Девочка рассказала, что была на прогулке, но не смогла назвать ни фамилии, ни точного адреса. Однако она показала, где находится ее дом.

Инспекторы быстро разыскали отца малышки. Он рассказал, что девочка играла во дворе частного дома вместе с другими детьми, и никто не заметил, как она вышла за калитку. Мужчина безуспешно пытался найти дочь, пока ее не обнаружили.

Ребенка передали отцу. Он поблагодарил водителя автобуса и полицейских за то, что они не допустили беды и помогли вернуть малышку домой.

