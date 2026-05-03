«Первым делом самолеты» и «экскурсии с хвостиком»: жительница Кузбасса разработала уникальные туристические маршруты

Фото: канал в МАХ Ильи Середюка.

Заместитель директора Чебулинского краеведческого музе Яна Михайлова разработала уникальные маршруты по родному краю и регулярно привозит победы с крупнейших профессиональных конкурсов. Об экскурсоводе рассказал губернатор Илья Середюк на своих страницах в соцсетях в преддверии старта летнего туристического сезона.

В копилке наград Яны Михайловой - победы на конкурсах «Маршрут года» и «Туристический сувенир». На выставке «Россия» на ВДНХ наша землячка знакомила всю страну с потенциалом Кузбасса. Также Яна Михайлова создала маршрут «Первым делом самолеты», посвященный кузбасссовцам, связанным с авиацией, и придумала «экскурсии с хвостиком» - о природе и животных нашего края.

«Наш регион — лидер по турпривлекательности в Сибири. В прошлом году мы приняли почти три миллиона гостей, и эта цифра — результат труда тысяч людей. За каждым маршрутом и экскурсией стоят те, кто искренне ценит и любит нашу кузбасскую землю», - отметил глава региона.

