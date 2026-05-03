В Кемерове пропали две 14-летние школьницы

Фото: ЛизаАлерт.

В Кемерове пропали без вести две 14-летние школьницы: София Литвинова и Мария Камболина. Ориентировки с приметами подростков опубликовали в соцсетях волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Кузбасс».

Обе девочки исчезли 30 апреля.

Приметы Софии Литвиновой: рост 156 см, нормального телосложения, волосы черные, глаза серо-голубые. Она была одета в рубашку в черно-белую клетку, голубые джинсы, бело-зеленые кроссовки.

Приметы Марии Камболиной: рост 163 см, нормального телосложения, волосы темно-русые. Была одета в черную кофту, белую юбку и бело-серые кроссовки.

Всех, кому известно что-либо о местонахождении подростков, просят позвонить на номер «горячей линии» 8 800 700-54-52 или 112.

