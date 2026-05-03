В Кузбассе 14-летний подросток попал в ДТП на питбайке

В Прокопьевском муниципальном округе привлекли к ответственности владельца питбайка, допустившего к управлению 14-летнего друга своего сына. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

Накануне произошла авария около 04.00 на 24-м километре дороги «Карагайла - Трудармейский». 14-летний водитель питбайка не справился с управлением, съехал с дороги с последующим опрокидыванием. Юный водитель попал в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой.

Полицейские выяснили, что подросток хотел освоить управление мототехникой. Ему решил помочь друг, предоставив питбайк, купленный отцом. В момент аварии друг находился на пассажирском сиденье и не пострадал. Проверка с помощью алкотестера показала, что уровень алкоголя в крови 14-летнего пассажира превысил допустимую норму почти вдвое.

В отношении 36-летнего отца пассажира составлен протокол за передачу управления транспортным средством человеку, не имеющему на это права. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей.

Родители обоих подростков привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Питбайк помещен на специализированную стоянку до выяснения всех обстоятельств.

