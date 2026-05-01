Бастрыкину доложат по делу о травмировании мальчика в санатории в Новокузнецке.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании обстоятельств травмирования ребенка в санатории Кузбасса.

Жительница Кемеровской области обратилась к председателю СК России с жалобой на травму своего 4-летнего сына, полученную в санатории Новокузнецка в январе 2026 года. Полиция не приняла мер для привлечения виновных к ответственности.

Следком Кузбасса возбудил уголовное дело из-за халатности должностных лиц лечебного учреждения. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Кемеровской области Павлу Курочкину представить доклад о ходе расследования и обоснованности жалобы.

Ранее мы писали, что в Кузбассе инспектора Федерального агентства по рыболовству задержали за взятку, а в Кемерове завершат отопительный сезон 4 мая.

Читайте также: Скорость интернета до 2 Гбит/с и Вай-Фай 7: как провайдеры готовят сеть к будущему.