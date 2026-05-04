Житель Кузбасса предстанет перед судом за кражи из магазинов.

В Анжеро-Судженске завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя, ранее судимого. Мужчину обвиняют в двух кражах из магазинов. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

В полицию обратились представители двух торговых точек. Они рассказали, что с прилавков украли колбасу и шоколад. Общая сумма ущерба составила около 5 000 рублей.

Полицейские установили и задержали подозреваемого. Оказалось, что он приходил в магазины, брал с витрин колбасу и шоколад, прятал их под одеждой и уходил, не оплатив. Похищенное мужчина продавал прохожим, а деньги тратил на алкоголь.

Дознаватель собрал доказательства. Дело передали в суд. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

