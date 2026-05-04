Инвестор вложит более пяти млрд рублей в транспортную инфраструктуру Кузбасса.

На заседании совета по инвестиционной и инновационной деятельности при губернаторе Кузбасса одобрили проект строительства контейнерного терминала на железнодорожной станции Проектная в Ленинск-Кузнецком и Беловском округах. Работы запланированы на 2026-2028 годы.

Губернатор Илья Середюк назвал проект стратегически важным для региона. Он повысит эффективность транспортной системы Кузбасса. Раньше полувагоны возвращались за углем пустыми, а теперь будут везти контейнеры с нужными товарами. Это увеличит объемы грузоперевозок и пополнит бюджет.

Проект реализует АО «Угольная компания «Сила Сибири». Инвестиции составят около 5,3 миллиарда рублей. Планируется создать 195 рабочих мест. На базе станции Проектная построят современный терминал для приема, временного хранения и перегрузки контейнеров.

В регионе растет спрос на удобную перевозку грузов разными видами транспорта. Новый терминал поможет решить эту задачу.

