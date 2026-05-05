В Новокузнецком округе один человек погиб в ДТП с рейсовым автобусом. Фото: ГУ МВД России по Кузбассу.

Сегодня в 14.45 в Новокузнецком муниципальном округе на 242-м километре трассы «Бийск - Мартыново - Кузедеево - Новокузнецк» произошло ДТП. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

По предварительным данным, водитель «Сузуки Джимни», выезжая на главную дорогу, не уступил дорогу и столкнулся с рейсовым автобусом, который ехал из Калтана в Новокузнецк. 79-летний водитель легкового автомобиля погиб на месте. В автобусе было 19 пассажиров, они не пострадали. Их отправили в Новокузнецк следующим рейсом.

Сейчас полиция выясняет все детали происшествия. По итогам проверки примут решение в соответствии с законом.

Ранее мы писали, что в Кемерове автобусы до деревни Журавли вернутся на прежние маршруты с 5 мая, а также в Кузбассе подросток украл 140 пачек сигарет и раздал их.