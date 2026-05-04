В Кузбассе подросток украл 140 пачек сигарет и раздал их

В Прокопьевске 14-летний подросток украл из киоска 140 пачек сигарет и стал фигурантом уголовного дела. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Школьник, находясь в торговом центре, заметил, что в табачном павильоне нет продавца. Юноша воспользовался этим: отодвинул ставни, забрался внутрь и похитил 140 пачек сигарет. Несколько упаковок он оставил себе, остальное раздал. Сумма причиненного ущерба составила более 30 000 рублей.

Теперь подростку придется ответить за свою глупость перед законом. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», которая предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Кроме того, на родителей юноши составили протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

