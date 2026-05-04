Новокузнецкие врачи провели первую самостоятельную пересадку печени

Хирурги Новокузнецкого филиала Кузбасского кардиодиспансера впервые самостоятельно провели пересадку печени. Об этом сообщил губернатор Илья Середюк.

43-летний мужчина узнал о своем заболевании случайно - проходил медосмотр, УЗИ показало темное пятно, которое оказалось раком. Сложнейшая операция стала для пациента единственным шансом на выздоровление.

Трансплантация длилась десять часов и прошла успешно. Помог опыт, накопленный при проведении таких вмешательств под руководством московских коллег из НМИЦ трансплантологии и искусственных органов. Сейчас пациент уже готовится к выписке.

«Ранее операции по пересадке печени в нашем регионе уже проводили, но только в Кемерове. Нам было важно, чтобы высокотехнологичная помощь была доступна и жителям южной агломерации. Поэтому для медицинского персонала новокузнецкого филиала кардиодиспансера проведено специальное обучение, для клиники закуплено необходимое оборудование», - отметил губернатор Илья Середюк.

Сейчас также ведется работа по запуску в Новокузнецке операций по пересадке стволовых клеток крови.

