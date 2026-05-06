9 мая до Московской площади в Кемерове запустят шаттлы

Фото: администрация г. Кемерово.

В Кемерове 9 мая запустят специальные автобусы до Московской площади, где будут проходить основные торжества по случаю Дня Победы. Об этом сообщили в городской администрации.

Шаттлы будут курсировать с 16:30 до 23:30 по трем маршрутам: от улицы Кирова (№302), Летнего вокзала (№300) и из Рудничного района (№301).

Кроме того, до 23:30 будет продлена работа автобусов № 84 и № 88, которые проходят мимо Московской площади. А путь следования маршрута № 90 временно изменится (в прямом направлении: Д/п «Центральный», просп. Ленина, ул. Волгоградская, просп. Притомский, перед остановкой «СК Кузбасс - Арена» - поворот на просп. Притомский (дублер), ост. «Защитники Отечества»; в обратном направлении: ост. «Защитники Отечества», просп. Притомский, ул. Волгоградская, просп. Ленина, Д/п «Центральный»).

После завершения праздничного салюта будут организованы дополнительные автобусы, которые развезут кемеровчан по всем районам города. Отправление - в 22.15 от дублера Притомского.

