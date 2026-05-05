В Кемерове на День Победы будет тепло и пасмурно

На День Победы в областной столице ожидается теплая, но пасмурная погода, возможен небольшой дождь. Какой будет погода в Кемерове на 9 мая 2026 года - в нашем материале.

По данным сервиса Gismeteo, весь праздничный день погода будет пасмурной, в первой половине дня – с 10.00 до 13.00 - возможен небольшой дождь. В обед тучи разойдутся, и выглянет солнышко. После 19.00 снова прогнозируются осадки, так что кемеровчанам имеет смысл захватить с собой зонтики. Утром 9 мая в Кемерове будет комфортная температура в пределах +12... +14 градусов, днем потеплеет до +23 градусов, вечером ожидается +17... +20 градусов. Ветер будет теплый, южных направлений, его скорость составит 3-8 метров в секунду.

Сервис «Яндекс Погода» дает более оптимистичный прогноз по осадкам в Кемерове на 9 мая. Весь день будет пасмурно, но без дождей. Небольшие осадки ожидаются только после 22.00, когда отгремит праздничный салют.

